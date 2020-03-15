ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Славянске 2 жителей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     15.03.2020 - 11:36
В Славянске 2 жителей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Результаты лабораторных исследований будут известны 16 марта

В субботу, 14 марта, в Славянске с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19 были госпитализированы двое местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянского городского совета в Facebook.

Отмечается, что у госпитализированных был отобран биоматериал, который направили для лабораторных исследований в Киев. Результаты исследований ожидаются в понедельник, 16 марта.

"В настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Египте из-за вспышки коронавируса в отелях курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада на карантин отправили украинских туристов. Украинцы смогут вернуться домой после окончания карантина, если лабораторные тесты на COVID-19 окажутся отрицательными.

Кроме того, вчера в Житомире завершили проверку двух подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Заболевание у жителей Бердичевского и Андрушевского районов не подтвердилось.

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели В Узбекистане подтвердили первый случай коронавируса
Новости Украины СлавянскКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь