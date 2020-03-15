В Славянске 2 жителей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Результаты лабораторных исследований будут известны 16 марта

В субботу, 14 марта, в Славянске с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19 были госпитализированы двое местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянского городского совета в Facebook.

Отмечается, что у госпитализированных был отобран биоматериал, который направили для лабораторных исследований в Киев. Результаты исследований ожидаются в понедельник, 16 марта.

"В настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Египте из-за вспышки коронавируса в отелях курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада на карантин отправили украинских туристов. Украинцы смогут вернуться домой после окончания карантина, если лабораторные тесты на COVID-19 окажутся отрицательными.

Кроме того, вчера в Житомире завершили проверку двух подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Заболевание у жителей Бердичевского и Андрушевского районов не подтвердилось.