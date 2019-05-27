Парламент Австрії висловив недовіру уряду

Фото: Себастьян Курц (president.gov.ua)

Це змушує канцлера покинути свій пост

Нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курца. Про це повідомляє прес-служба парламенту Австрії.

Це змушує канцлера Курця покинути свій пост. Відзначимо, в Австрії відбулося екстрене засідання парламенту.

"Нижня палата парламенту висловила недовіру канцлеру і його міністрам переважною більшістю голосів", - йдеться в повідомленні.

Тепер президент Австрії Олександр Ван дер Беллен повинен призначити нового канцлера.

Наголошується, що скликання цього засідання став результатом урядової кризи в Австрії, який спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з багатою росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кикла. Також у зв'язку зі скандалом, що розгорівся, віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.

Відзначимо, що в Австрійської партії свободи (АПС) прийняли рішення достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курця після того, як він заявив про відставку глави МВС Херберта Кикла.

За інформацією видання Spiegel і Süddeutsche Zeitzung на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції Австрійської партії свободи (АПС) у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати низку державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

На відеозаписі Штрахе та його помічник Гуденус проводять на Ібіці переговори з жінкою, яка заявила про бажання придбати 50% акцій впливової австрійської газети Kronen і пообіцяла в обмін на вдалу операцію допомогти на парламентських виборах у жовтні 2017 року. На відео політики обіцяють її сім'ї доступ до державних контрактів.