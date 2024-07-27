Австралийка Браун выиграла олимпийское "золото" в велоспорте

Австралийская велосипедистка Грейс Браун триумфовала в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

32-летняя спортсменка победила на дистанции 32,4 км. Она уверенно опередила британку Анну Хендерсон и американку Хлои Дайгерт.

Браун преодолела гонку за 39:38.24 минуты. Опытная австралийка "привезла" другим двум медалисткам более полутора минут на финише. Единственная представительница Украины – Юлия Бирюкова – завершила соревнования в третьем десятке.

Украинка в дождливых условиях не справилась с управлением и упала на одном из участков. Как следствие, разбитый до крови локоть. Подробности о состоянии Бирюковой станут известны после детального осмотра врачами.

Браун завоевала первую олимпийскую награду в карьере. На Играх в Токио она финишировала четвертой, отстав от подиума всего на 7 секунд. В 2022 году австралийская велосипедистка выиграла Игры содружества.

Олимпиада-2024, велоспорт, индивидуальная гонка с раздельным стартом, женщины:

Грейс Браун (Австралия) Анна Хендерсон (Соединенное Королевство) – +1:31,59 Хлои Дайгерт (США) – +1:32,46

...27. Юлия Бирюкова (Украина) – +5:05,49