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Австралія у липні оголосить новий пакет військової допомоги Україні

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П'ятниця 02 червня 2023 19:33
Австралія у липні оголосить новий пакет військової допомоги Україні Фото: міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Австралії Річард Марлз (twitter.com/oleksiirezniko)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Австралії у липні оголосить черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Провів змістовну зустріч із високоповажним віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Черговий пакет безпекової допомоги буде оголошено урядом Австралії у липні", - написав Резніков.

Під час зустрічі міністр також попросив Австралію розглянути можливість навчання українських пілотів.

"Я попросив наших австралійських друзів розглянути можливість підготовки українських пілотів, надання медичних евакуаційних автомобілів та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками", - додав Резніков.

Окрім того, глава Міноборони запросив Марлза відвідати Україну.

Допомага Україні від Австралії

Нагадаємо, Австралія планує поставити Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів.

Минулого місяця повідмлялося, що США та Австралія спільно працюють над пакетом допомоги Україні про спільні постачання боєприпасів для України.

До того ж нещодавно Міністерство оборони України запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції", передавши нам танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш нові.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков Австралия Військова допомога
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