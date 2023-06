Міноборони України креативно запросило Австралію до "танкової коаліції"

МО опублікувало креативне відео, в якому розповідається, що колись Австралія отримала від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз ці машини заміняються на новішу модель - М1А2.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - написали в Міноборони.

We need Australia in the tank coalition of free nations.



Dear Australians, this message is for you:



Each and every tank we receive from Australia will help us break through the enemy's defenses - and as a result, regain our land and save the lives of our people. pic.twitter.com/AgHKurHdYz