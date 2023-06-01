Міноборони України креативно запросило Австралію до "танкової коаліції"
Міністерство оборони України запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції", передавши нам танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш нові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони України.
МО опублікувало креативне відео, в якому розповідається, що колись Австралія отримала від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз ці машини заміняються на новішу модель - М1А2.
"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - написали в Міноборони.
We need Australia in the tank coalition of free nations.— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 1, 2023
Dear Australians, this message is for you:
Each and every tank we receive from Australia will help us break through the enemy's defenses - and as a result, regain our land and save the lives of our people. pic.twitter.com/AgHKurHdYz
Танкова коаліція
"Танкова коаліція" - це неформальне об'єднання держав, які погодились постачати Україні танки. Так, більш як 150 танків Leopard Україна отримає від дев'яти країїн, Америка передасть Abrams М1А2, а Британія - Challenger-2.
Детальніше про те, як Україна поступово домовляється з союзниками за передачу важкого озброєння - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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