ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони України креативно запросило Австралію до "танкової коаліції"

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 05:55
Міноборони України креативно запросило Австралію до "танкової коаліції" Фото: Міноборони запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони України запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції", передавши нам танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш нові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони України.

МО опублікувало креативне відео, в якому розповідається, що колись Австралія отримала від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз ці машини заміняються на новішу модель - М1А2.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - написали в Міноборони.

Танкова коаліція

"Танкова коаліція" - це неформальне об'єднання держав, які погодились постачати Україні танки. Так, більш як 150 танків Leopard Україна отримає від дев'яти країїн, Америка передасть Abrams М1А2, а Британія - Challenger-2.

Детальніше про те, як Україна поступово домовляється з союзниками за передачу важкого озброєння - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Військова допомога
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють