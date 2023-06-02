Австралия в июле объявит новый пакет военной помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Провел содержательную встречу с достопочтенным вице-премьер-министром - министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Очередной пакет помощи будет объявлен правительством Австралии в июле", - написал Резников.

Во время встречи министр также попросил Австралию рассмотреть возможность обучения украинских пилотов.

"Я попросил наших австралийских друзей рассмотреть возможность подготовки украинских пилотов, предоставления медицинских эвакуационных автомобилей и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками", - добавил Резников.

Кроме того, глава Минобороны пригласил Марлза посетить Украину.

Помощь Украине от Австралии

Напомним, Австралия планирует поставить Украине системы дистанционного вооружения (RWS) на сумму до 80 млн долларов.

В прошлом месяце сообщалось, что США и Австралия совместно работают над пакетом помощи Украине о совместных поставках боеприпасов для Украины.

К тому же, недавно Министерство обороны Украины пригласило Австралию присоединиться к "танковой коалиции", передав нам танки Abrams М1А1, которые страна заменила более новыми.