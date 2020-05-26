В Австралии вследствие лесных пожаров погибли более 400 человек, - исследование

Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Речь идет о пожарах, которые обрушились на территорию страны в 2019-2020 годах

Согласно исследованию правительства, дым от лесных пожаров, обрушившихся на Австралию летом 2019-2020 годов, был связан с более чем 445 смертельными случаями. Также более 4000 человек пострадали.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщил доцент Фэй Джонстон из Университета Тасмании, более 4000 человек были госпитализированы из-за дыма, вызванного пожарами. Также пожары вызвали загрязнение воздуха, которое может быть вредным для здоровья.

Пожары, вызванные рекордными температурами и месяцами сильной засухи, опустошили общины и уничтожили более 11 миллионов гектаров (110 000 кв. километров) кустарников, лесов и парков по всей Австралии.

В свою очередь, в австралийском Институте медицинских исследований при Университете Тасмании заявили, что 80% австралийцев, или около 20 миллионов человек, пострадали от дыма, вызванного лесными пожарами.

Напомним, ранее в стране бушевали лесные пожары, в результате которых погибли от 400 млн до 1,25 млрд зверей.

После этого ученые предупредили, что масштабные лесные пожары в Австралии могут стать нормальным явлением из-за глобального потепления.

Также РБК-Украина писало, что Австралию накрыл мощный ураган, десятки тысяч домов остались без света.

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Автор: Максим Зайченко