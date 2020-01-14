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Массовые пожары в Австралии могут стать обычным явлением, - исследование

Новости » Общество     14.01.2020 - 17:02
Массовые пожары в Австралии могут стать обычным явлением, - исследование
Иллюстративное фото (twitter com viditocho)

Ученые наблюдают в мире повышение "пожарной погоды" из-за глобального потепления

Британские ученые предупредили, что масштабные лесные пожары, которые сейчас наблюдаются в Австралии, в будущем могут стать нормальным явлением из-за глобального потепления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем отчете ученые отдела исследований климатических воздействий в британском Метеорологическом бюро Hadley Center отмечают, что изменение климата привело к увеличению "пожарной погоды" - периода с высоким риском пожара из-за высокой температуры воздуха, низкой влажности, небольших осадков и сильных ветров.

Согласно отчету, данный эффект наблюдается не только в Австралии, но и на западе США и Канаде, в южной Европе, Скандинавии, Амазонии и Сибири.

"В глобальном масштабе времена пожаров удлинились примерно на 25% лесной поверхности Земли, что привело к увеличению средней продолжительности сезона пожаров на 20%", - говорится в отчете.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 25 человек. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.

Кроме этого по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных.

Также РБК-Украина писало, что температура океана в 2019 году достигла рекордного показателя, что свидетельствует о глобальном потеплении. Потепление океана приводит к повышению уровня моря.

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