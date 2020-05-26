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В Австралії внаслідок лісових пожеж загинули понад 400 осіб, - дослідження

Новини » В світі     26.05.2020 - 14:59
В Австралії внаслідок лісових пожеж загинули понад 400 осіб, - дослідження
Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Мова йде про пожежі, які обрушилися на територію країни в 2019-2020 роках

Згідно з дослідженням уряду, дим від лісових пожеж, які охопили Австралію влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з більш ніж 445 смертельними випадками. Також понад 4000 осіб постраждали.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомив доцент Фей Джонстон з Університету Тасманії, понад 4000 осіб були госпіталізовані через дим, спричинений пожежами. Також пожежі викликали забруднення повітря, яке може бути шкідливим для здоров'я.

Пожежі, викликані рекордними температурами та місяцями сильної посухи, спустошили громади та знищили понад 11 мільйонів гектарів (110 000 кв. кілометрів) чагарників, лісів і парків по всій Австралії.

Своєю чергою, в австралійському Інституті медичних досліджень при Університеті Тасманії заявили, що 80% австралійців, або близько 20 мільйонів осіб, що постраждали від диму, спричиненого лісовими пожежами.

Нагадаємо, раніше у країні вирували лісові пожежі, в результаті яких загинули від 400 млн до 1,25 млрд звірів.

Після цього вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем через глобальне потепління.

Також РБК-Україна писало, що Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків залишилися без світла.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пожежаАвстралия
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