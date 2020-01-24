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В Австралии разбился противопожарный самолет с американскими спасателями, никто не выжил

Новости » В мире     24.01.2020 - 03:50
В Австралии разбился противопожарный самолет с американскими спасателями, никто не выжил
Иллюстративное фото (twitter.com/viditocho)

Самолет Lockheed C-130 Hercules упал где-то за 640 километров на восток от Мельбурна

В австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли трое американских спасателей, которые принимали участие в тушении пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что спасатели погибли в результате аварии противопожарного самолета Lockheed C-130 Hercules, который упал где-то за 640 километров на восток от Мельбурна. Ни один из трех членов экипажа не выжил.

Пожарная служба Нового Южного Уэльса не назвала имена погибших. Там также сообщили, что после аварии приостанавливают полеты противопожарных самолетов.

Причина падения самолета с американцами на борту пока неизвестна. Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования через 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии перестал выходить на связь самолет, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны. Местные наземные команды сообщали, что самолет мог разбиться. В его поисках принимают участие несколько вертолетов.

Отметим, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Также сообщалось о расширении масштабов пожаров. Однако, через два дня страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома.

Затем Австралию накрыли мощные пылевые бури, а после них на страну обрушился град. Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории.

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