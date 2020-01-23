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В Австралии пропал тушивший лесные пожары самолет

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 08:48
В Австралии пропал тушивший лесные пожары самолет
Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться

В Австралии перестал выходить на связь самолет, тушивший лесные пожары на юго-востоке страны. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

Местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться. В его поисках участвуют несколько вертолетов

"Связь была потеряна с большим авиатанкером, работавшим в районе Сноуи Монаро", - говорится в сообщении.

Отметим, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Также сообщалось о расширении масштабов пожаров. Однако, спустя два дня страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома.

Потом Австралию накрыли мощные пылевые бури. Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч.

На страну после бури обрушился град. Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории.

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