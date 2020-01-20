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На Австралию после бури обрушился град

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 09:52
На Австралию после бури обрушился град
Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс

Сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает 7News.

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

Менее чем за сутки до этого на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей. Во время бури скорость порывов ветра достигала 100 км/ч.

Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров.

Отметим, в результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

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