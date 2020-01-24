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В Автралії розбився протипожежний літак з американськими рятувальниками, ніхто не вижив

Новини » В світі     24.01.2020 - 03:50
В Автралії розбився протипожежний літак з американськими рятувальниками, ніхто не вижив
Ілюстративне фото (twitter.com/viditocho)

Літак Lockheed C-130 Hercules впав за десь 640 кілометрів на схід від Мельбурна

В австралійському штаті Новий Південний Уельс загинуло троє американських рятувальників, які брали участь у гасінні пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Зазначається, що рятувальники загинули внаслідок аварії протипожежного літака Lockheed C-130 Hercules, який впав за десь 640 кілометрів на схід від Мельбурна. Жоден із трьох членів екіпажу не вижив.

Пожежна служба Нового Південного Уельсу не називала імена загиблих. Там також повідомили, що після аварії призупиняють польоти протипожежних літаків.

Причина падіння літака з американцями на борту поки невідома. Бюро з питань транспортної безпеки Австралії планує оприлюднити попередні дані розслідування через 30 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії перестав виходити на зв'язок літак, який гасив лісові пожежі на південному сході країни. Місцеві наземні команди повідомляли, що літак міг розбитися. В його пошуках беруть участь кілька вертольотів.

Відзначимо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Також повідомлялося про розширення масштабів пожеж. Однак, через два дні країну накрив сильний дощ, в результаті якого затопило будинки.

Потім Австралію накрили потужні пилові бурі, а після них на країну обрушився град. Відзначається, що град розміром з м'яч для гольфу розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійській столичній території.

В Австралії пропав літак, який гасив лісові пожежі На Австралію після бурі обрушився град
Новини України пожежаАвстралия
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