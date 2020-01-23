В Австралії пропав літак, який гасив лісові пожежі

Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Місцеві наземні команди повідомляють, що літак міг розбитися

В Австралії перестав виходити на зв'язок літак, який гасив лісові пожежі на південному сході країни. Про це повідомила в Twitter пожежна служба штату Новий Південний Уельс.

Місцеві наземні команди повідомляють, що літак міг розбитися. В його пошуках беруть участь кілька вертольотів

"Зв'язок було втрачено з великим авіатанкером, який працював в районі Сноуї Монара", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Також повідомлялося про розширення масштабів пожеж. Однак, через два дні країну накрив сильний дощ, в результаті якого затопило будинки.

Потім Австралію накрили потужні пилові бурі. Бурі почалися в місті Нарромин в Новому Південному Уельсі. Згодом сильний вітер, що сягав 1, 07 км/год, швидко дістався до Дуббо і Паркеса, де вітер трохи стих - 94 км/ч.

На країну після бурі обрушився град. Відзначається, що град розміром з м'яч для гольфу розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійській столичній території.