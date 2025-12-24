UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ у Сіверську та Покровську

Фото: авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ (General Staff)
Автор: Ірина Глухова

Авіація Збройних сил України завдала серії ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області. Йдеться про райони Сіверська та Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід".

За інформацією військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ уразила будівлю в районі Сіверська, звідки діяли оператори ворожих БпЛА. 

Крім того, удари були завдані по двох будівлях у Покровську, де перебував особовий склад російських пілотів безпілотників.

В УВ "Схід" також зазначили, що за минулу добу Сили оборони України уразили 28 розрахунків російських безпілотних авіаційних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань по позиціях противника.

Крім цього, армійська авіація завдала ударів по місцях зосередження особового складу РФ у районах населених пунктів Котлярівка та Григорівка.

Ситуація у Сіверську

Нагадаємо, останнім часом в районі Сіверська на Донеччині тривають інтенсивні бої.

Вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що українські підрозділи відійшли з міста через значну перевагу противника в живій силі та техніці, щоб зберегти особовий склад і боєздатність.

Ще 13 грудня британська розвідка інформувала, що російські військові проникали до Сіверська під прикриттям туману і змогли зайняти центральну частину міста, тоді як українські сили на той момент утримували його західні райони.

Раніше аналітики DeepState зазначали, що Сіверськ поступово переходить під контроль окупантів, водночас в Оперативному командуванні "Схід" заперечували інформацію про повний контроль росіян над містом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в УкраїніДрони