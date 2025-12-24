Авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ у Сіверську та Покровську

Авіація Збройних сил України завдала серії ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області. Йдеться про райони Сіверська та Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід".
За інформацією військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ уразила будівлю в районі Сіверська, звідки діяли оператори ворожих БпЛА.
Крім того, удари були завдані по двох будівлях у Покровську, де перебував особовий склад російських пілотів безпілотників.
В УВ "Схід" також зазначили, що за минулу добу Сили оборони України уразили 28 розрахунків російських безпілотних авіаційних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань по позиціях противника.
Крім цього, армійська авіація завдала ударів по місцях зосередження особового складу РФ у районах населених пунктів Котлярівка та Григорівка.
Нагадаємо, останнім часом в районі Сіверська на Донеччині тривають інтенсивні бої.
Вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що українські підрозділи відійшли з міста через значну перевагу противника в живій силі та техніці, щоб зберегти особовий склад і боєздатність.
Ще 13 грудня британська розвідка інформувала, що російські військові проникали до Сіверська під прикриттям туману і змогли зайняти центральну частину міста, тоді як українські сили на той момент утримували його західні райони.
Раніше аналітики DeepState зазначали, що Сіверськ поступово переходить під контроль окупантів, водночас в Оперативному командуванні "Схід" заперечували інформацію про повний контроль росіян над містом.