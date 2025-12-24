Авиация ВСУ нанесла удары по базам операторов дронов РФ в Северске и Покровске

По информации военных, авиация Воздушных Сил ВСУ поразила здание в районе Северска, откуда действовали операторы вражеских БПЛА.

Кроме того, удары были нанесены по двум зданиям в Покровске, где находился личный состав российских пилотов беспилотников.

В УВ "Восток" также отметили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины поразили 28 расчетов российских беспилотных авиационных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач по позициям противника.

Кроме этого, армейская авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава РФ в районах населенных пунктов Котляровка и Григорьевка.