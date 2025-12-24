RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Авиация ВСУ нанесла удары по базам операторов дронов РФ в Северске и Покровске

Фото: авиация ВСУ нанесла удары по базам операторов дронов РФ (General Staff)
Автор: Ірина Глухова

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла серии ударов по позициям российских операторов беспилотников в Донецкой области. Речь идет о районах Северска и Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск"Восток".

По информации военных, авиация Воздушных Сил ВСУ поразила здание в районе Северска, откуда действовали операторы вражеских БПЛА.

Кроме того, удары были нанесены по двум зданиям в Покровске, где находился личный состав российских пилотов беспилотников.

В УВ "Восток" также отметили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины поразили 28 расчетов российских беспилотных авиационных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач по позициям противника.

Кроме этого, армейская авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава РФ в районах населенных пунктов Котляровка и Григорьевка.

 

Ситуация в Северске

Напомним, в последнее время в районе Северска Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что украинские подразделения отошли из города из-за значительного превосходства противника в живой силе и технике, чтобы сохранить личный состав и боеспособность.

Еще 13 декабря британская разведка информировала, что российские военные проникали в Северск под прикрытием тумана и смогли занять центральную часть города, тогда как украинские силы на тот момент удерживали его западные районы.

Ранее аналитики DeepState отмечали, что Северск постепенно переходит под контроль оккупантов, в то же время в Оперативном командовании "Восток" отрицали информацию о полном контроле россиян над городом.

