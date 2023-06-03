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Авіація ЗСУ завдала ряд ударів по зенітно-ракетним комплексам окупантів, - Генштаб

Фото: авіація ЗСУ завдала ударів по зенітно-ракетним комплексам окупантів (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, минулої доби українські військові знищили 15 крилатих ракет і 17 ударних дронів супротивника типу "Шахед-136".

У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Україна отримала від союзників понад десять літаків радянського виробництва

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29. Крім того, незабаром Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МІГ-29 із запасів НДР .

Також раніше Словаччина розпочала передачу перших чотирьох винищувачів Україні. За даними місцевих ЗМІ, перші літаки із Братислави вже захищають українське небо над Харковом.

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