RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Авиация ВСУ нанесла ряд ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов, - Генштаб

Фото: авиация ВСУ нанесла удары по зенитно-ракетным комплексам оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных дронов противника типа "Шахед-136".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Украина получила от союзников больше десяти самолетов советского производства

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передала Украине 10 единиц МиГ-29. Кроме того, вскоре Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

Также ранее Словакия приступила к передаче первых четырех истребителей Украине. По данным местных СМИ, первые самолеты из Братиславы уже защищают украинское небо над Харьковом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВСУАвиация Украины