Авіація РФ за останні тижні зазнає великих втрат: експерти ISW назвали наслідки

Нещодавні високі втрати російської авіації, ймовірно, призвели до значного зниження її активності на сході України, хоча поки незрозуміло, як довго триватиме ця вимушена пауза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За даними ВВС ЗСУ, увечері 2 березня активність російської авіації на сході України повністю припинилася після того, як українці збили два російські літаки Су-34. Офіційний представник ВПС України полковник Юрій Гнат також заявив, що зниження активності російської авіації тривало 3 березня.

Зазначається, що війська РФ із 17 лютого втратили 15 літаків. За даними аналітиків, російська армія, напевно, має близько 300 різних винищувачів КБ Сухого. Попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово знизити активність авіації по всій території України на значні періоди часу, хоча залишається неясним, як довго триватиме нинішня "пауза".

Експерти ISW також припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і далі намагатися завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування, ймовірно, усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

ЗСУ знищують авіацію росіян

За останні два тижні українські військові знищили понад десять російських літаків. Так, 17 лютого сили ППО знищили три російські літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого. Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 були збиті 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку та ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, 1 березня, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34.