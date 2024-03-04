Авиация РФ в последние недели несет большие потери: эксперты ISW назвали последствия

Недавние высокие потери российской авиации, вероятно, привели к значительному снижению ее активности на востоке Украины, хотя пока неясно, как долго продлится эта вынужденная "пауза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По данным ВВС ВСУ, вечером 2 марта активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась после того, как украинцы сбили два российских самолета Су-34. Официальный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат также заявил, что снижение активности российской авиации продолжалось 3 марта.

Отмечается, что войска РФ с 17 февраля потеряли 15 самолетов. По данным аналитиков, российская армия, вероятно, имеет около 300 различных истребителей КБ Сухого. Предыдущие потери самолетов побудили российские войска временно снизить активность авиации на всей территории Украины на значительные периоды времени, хотя остается неясным, как долго продлится нынешняя "пауза".

Эксперты ISW также предполагают, что российские войска могут в дальнейшем смириться с возросшими потерями в авиации и дальше пытаться наносить удары КАБами для поддержки российских наступательных операций. В таком случае российское командование, вероятно, осознанно возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими тактическими успехами на востоке Украины.

ВСУ уничтожают авиацию россиян

За последние две недели украинские военные уничтожили более десяти российских самолетов. Так, 17 февраля силы ПВО уничтожили три российских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля. Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, 1 марта согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34.