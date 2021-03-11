Авиакомпания Air France начинает тестирование цифровых паспортов вакцинации
Французская авиакомпания Air France начинает тестировать цифровые паспорта вакцинации. Тестовый контроль будет проходить в течение месяца для авиапассажиров некоторых рейсах компании.
Об этом заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари, передает The Local.
По его словам, пассажиры авиарейсов, которые летят на французские карибские территории Мартиника и Гваделупа, должны будут предъявить мобильное приложение. В цифровом приложении будет зафиксирован либо сертификат о вакцинации, либо недавний отрицательный тест на коронавирус.
При этом отмечается, что система потребует партнерства с тестовыми центрами, которые предоставят цифровые свидетельства.
"Цель состоит в том, чтобы увидеть, хорошо ли он работает в режиме реального времени за счет сокращения количества проверок, которые резко замедляют процедуры посадки и прибытия", - сказал Джеббари.
Однако министр не уточнил, будет ли авиакомпания Air France использовать систему, которую разрабатывает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Сейчас ее тестируют несколько международных перевозчиков.
Напомним, авиакомпания Air Serbia приступает к тестированию цифрового паспорта. Речь идет о IATA Travel Pass - новом мобильном приложении для путешествий в условиях пандемии.
Кроме того, в Европе активно готовятся к запуску COVID-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации от COVID, но при условии что они не приведут к ограничениям в передвижении людей.