Авиакомпания Air Serbia приступила к тестированию COVID-паспорта

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia приступает к тестированию цифрового ковид-паспорта. Речь идет о IATA Travel Pass - новом мобильном приложении для путешествий в условиях пандемии.

Тестирование начнется в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих. Ожидается, что реализация займет несколько недель.

Указано, что IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих мобильных телефонах. Приложение позволяет и делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.

Оно также будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19. Таким образом путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.