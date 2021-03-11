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Авиакомпания Air Serbia приступила к тестированию COVID-паспорта

Новина українською → Сербия, Четверг 11 марта 2021 13:37
Авиакомпания Air Serbia приступила к тестированию COVID-паспорта Фото: Air Serbia (facebook.com airserbia)
Автор: Юлия Струк

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia приступает к тестированию цифрового ковид-паспорта. Речь идет о IATA Travel Pass - новом мобильном приложении для путешествий в условиях пандемии.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Тестирование начнется в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих. Ожидается, что реализация займет несколько недель.

Указано, что IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих мобильных телефонах. Приложение позволяет и делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.

Оно также будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19. Таким образом путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.

Напомним, правительство Испании рассматривает возможность введения паспортов вакцинации, чтобы вновь открыть индустрию туризма страны. Его могут ввести к 19 мая.

Как писало РБК-Украина, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни.

Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации против COVID, но при условии что они не приведут к ограничениям в передвижении людей.

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