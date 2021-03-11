Авіакомпанія Air France починає тестування цифрових паспортів вакцинації
Французька авіакомпанія Air France починає тестувати цифрові паспорти вакцинації. Тестовий контроль буде проходити протягом місяця для авіапасажирів деяких рейсах компанії.
Про це заявив міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббари, передає The Local.
За його словами, пасажири авіарейсів, які летять на французькі карибські території Мартініка і Гваделупа, повинні будуть пред'явити мобільний додаток. У цифровому додатку буде зафіксований або сертифікат про вакцинацію, або недавній негативний тест на коронавірус.
При цьому наголошується, що система потребує партнерства з тестовими центрами, які нададуть цифрові свідоцтва.
"Мета полягає в тому, щоб побачити, чи добре він працює в режимі реального часу внаслідок скорочення кількості перевірок, які різко сповільнюють процедури посадки і прибуття", - сказав Джеббари.
Однак міністр не уточнив, чи буде авіакомпанія Air France використовувати систему, яку розробляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Зараз її тестують кілька міжнародних перевізників.
Нагадаємо, авіакомпанія Air Serbia приступає до тестування цифрового паспорта. Мова йде про IATA Travel Pass - новому мобільному додатку для подорожей в умовах пандемії.
Крім того, в Європі активно готуються до запуску COVID-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.
Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку введення сертифікатів про вакцинацію від COVID, але за умови що вони не призведуть до обмежень у пересуванні людей.