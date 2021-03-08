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Важно, как их будут использовать: ВОЗ поддерживает выдачу сертификатов вакцинации

Новина українською → Женева, Понедельник 08 марта 2021 22:33
Важно, как их будут использовать: ВОЗ поддерживает выдачу сертификатов вакцинации Фото: вакцинация от коронавируса в Украине (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает введение сертификатов о вакцинации против коронавируса. Но подчеркивают, что они не должны привести к ограничениям передвижений людей.

Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Она отметила, что сертификаты могут помочь в оценке безопасности и эффективности вакцин, а также помогать врачам при вакцинации.

"Электронная сертификация вакцинации имеет массу преимуществ. Но в этой ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использоваться такие сертификаты", - сказала О'Брайен.

Также она подчеркнула, что эти сертификаты не должны использовать для ограничения путешествий. Кроме этого, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что такое разделение людей может привести к усугублению несправедливости в мире.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации. Но есть затруднение с израильской стороны.

Также известно, что правительство Швеции ведет работу над разработкой сертификата о вакцинации против коронавируса. Такой COVID-паспорт планируют ввести в стране до 1 июня.

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