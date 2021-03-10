ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Испании назвали возможные сроки введения паспортов вакцинации

Новина українською → Мадрид, Среда 10 марта 2021 14:22
В Испании назвали возможные сроки введения паспортов вакцинации Фото: Флаг Испании (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Испании рассматривает возможность введения паспортов вакцинации, чтобы вновь открыть индустрию туризма страны. Его могут ввести к 19 мая.

Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото передает Ultima Hora.

"В мае, как мы объявили, пройдет ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат", - заявила он.

Министр отметила, что власти работают над тем, чтобы создать "как можно скорее" паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.

Напомним, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива и чего ждать от нее украинцам читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации против COVID. Но в то же время подчеркивается, что эти документы не должны привести к ограничениям в передвижении людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Испания вакцинация Коронавирус паспорт
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам