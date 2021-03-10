В Испании назвали возможные сроки введения паспортов вакцинации

Правительство Испании рассматривает возможность введения паспортов вакцинации, чтобы вновь открыть индустрию туризма страны. Его могут ввести к 19 мая.

"В мае, как мы объявили, пройдет ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат", - заявила он.

Министр отметила, что власти работают над тем, чтобы создать "как можно скорее" паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.