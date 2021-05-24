Авиакомпании отказываются от полетов над Беларусью: кто уже изменил маршруты

Европейские авиакомпании отменяют полеты над Беларусью и меняют маршруты рейсов. После принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, белорусское воздушное пространство могут закрыть. Решение о санкциях будет рассмотрено в ЕС сегодня вечером.
РБК-Украина собрало все, что известно о запрете полетов над Беларусью на данный момент, перечень авиакомпаний и рейсов - в материале ниже.
С 24 мая в национальной латвийской авиакомпании AirBaltic приняли решение не летать над Беларусью. В облет следуют минимум два рейса: Рига - Одесса и Рига - Тбилиси.
В Латвии назвали инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.
Европейский лоукостер Wizz Air перенаправил рейс Киев-Таллинн 24 мая в облет Беларуси. В авиакомпании сообщили, что постоянно отслеживают ситуацию. Маршрут рейса из Украины в Эстонию был изменен, чтобы избежать белорусского воздушного пространства.
В понедельник австрийская авиакомпания Austrian Airlines скорректировала маршрут следования рейса Вена-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролегал через воздушное пространство Беларуси, однако 24 мая перевозчик принял решение выполнить полет через Украину.
По решению властей, в ближайшее время будут запрещены полеты польских авиалиний LOT в воздушном пространстве Беларуси. Это касается рейсов в Минск и в Москву. Решение должны объявить в течение 24-25 мая.
Кроме того, сегодня на заседании перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступит с предложением ко всем странам Евросоюза ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний через белорусское воздушное пространство.
Вечером 24 мая Европейский союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Беларуси Александра Лукашенко. Лидеры стран соберутся за ужином в Брюсселе перед началом саммита и обсудят введение новых ограничений.
В частности, меры могут включать:
Международная организация гражданской авиации (ICAO) также уже получила запрос на приостановление полетов над Беларусью. В ICAO заявили, что обеспокоены случившимся. Данный случай, по мнению организации, может противоречить Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.
Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за якобы угрозы минирования. Лайнер сопровождал истребитель. На борту самолета находился оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.
Международное сообщество расценило инцидент как акт государственного терроризма. Во Франции пригрозили расширить санкции Евросоюза против Беларуси и закрыть воздушное пространство над страной.