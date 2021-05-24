Авіакомпанії відмовляються від польотів над Білоруссю: хто вже змінив маршрути

AirBaltic змінила маршрути двох рейсів

З 24 травня в національній латвійській авіакомпанії AirBaltic прийняли рішення не літати над Білоруссю. У обліт слідують мінімум два рейси: Рига - Одеса і Рига - Тбілісі.

У Латвії назвали інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську неординарною ситуацією, яка викликає безліч питань про безпеку польотів в повітряному просторі Білорусі.

Wizz Air облітає Білорусь

Європейський лоукостер Wizz Air перенаправив рейс Київ-Таллінн 24 травня в обліт Білорусі. В авіакомпанії повідомили, що постійно відслідковують ситуацію. Маршрут рейсу з України в Естонію був змінений, щоб уникнути білоруського повітряного простору.

Austrian Airlines направила рейс в обхід Білорусі через Україну

У понеділок австрійська авіакомпанія Austrian Airlines скоригувала маршрут слідування рейса Відень-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролягав через повітряний простір Білорусі, проте 24 травня перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну.

У Польщі анонсували скасування польотів над Білоруссю

За рішенням влади, найближчим часом будуть заборонені польоти польських авіаліній LOT в повітряному просторі Білорусі. Це стосується рейсів до Мінська і в Москву. Рішення повинні оголосити протягом 24-25 травня.

Крім того, сьогодні на засіданні перед самітом ЄС в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступить з пропозицією до всіх країн Євросоюзу ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній через білоруський повітряний простір.

Білоруським літакам можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС

Увечері 24 травня Європейський союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

Зокрема, заходи можуть включати:

припинення польотів над Білоруссю;

заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;

блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.