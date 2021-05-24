Авіакомпанії відмовляються від польотів над Білоруссю: хто вже змінив маршрути

Європейські авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, білоруський повітряний простір можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про заборону польотів над Білоруссю на даний момент, перелік авіакомпаній і рейсів - в матеріалі нижче.
З 24 травня в національній латвійській авіакомпанії AirBaltic прийняли рішення не літати над Білоруссю. У обліт слідують мінімум два рейси: Рига - Одеса і Рига - Тбілісі.
У Латвії назвали інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську неординарною ситуацією, яка викликає безліч питань про безпеку польотів в повітряному просторі Білорусі.
Європейський лоукостер Wizz Air перенаправив рейс Київ-Таллінн 24 травня в обліт Білорусі. В авіакомпанії повідомили, що постійно відслідковують ситуацію. Маршрут рейсу з України в Естонію був змінений, щоб уникнути білоруського повітряного простору.
У понеділок австрійська авіакомпанія Austrian Airlines скоригувала маршрут слідування рейса Відень-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролягав через повітряний простір Білорусі, проте 24 травня перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну.
За рішенням влади, найближчим часом будуть заборонені польоти польських авіаліній LOT в повітряному просторі Білорусі. Це стосується рейсів до Мінська і в Москву. Рішення повинні оголосити протягом 24-25 травня.
Крім того, сьогодні на засіданні перед самітом ЄС в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступить з пропозицією до всіх країн Євросоюзу ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній через білоруський повітряний простір.
Увечері 24 травня Європейський союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.
Зокрема, заходи можуть включати:
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Нагадаємо, 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через нібито загрозу мінування. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.
Міжнародне співтовариство розцінило інцидент як акт державного тероризму. У Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі та закрити повітряний простір над країною.