Авіакомпанії відмовляються від польотів над Білоруссю: хто вже змінив маршрути
Європейські авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, білоруський повітряний простір можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про заборону польотів над Білоруссю на даний момент, перелік авіакомпаній і рейсів - в матеріалі нижче.
AirBaltic змінила маршрути двох рейсів
З 24 травня в національній латвійській авіакомпанії AirBaltic прийняли рішення не літати над Білоруссю. У обліт слідують мінімум два рейси: Рига - Одеса і Рига - Тбілісі.
У Латвії назвали інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську неординарною ситуацією, яка викликає безліч питань про безпеку польотів в повітряному просторі Білорусі.
Wizz Air облітає Білорусь
Європейський лоукостер Wizz Air перенаправив рейс Київ-Таллінн 24 травня в обліт Білорусі. В авіакомпанії повідомили, що постійно відслідковують ситуацію. Маршрут рейсу з України в Естонію був змінений, щоб уникнути білоруського повітряного простору.
Austrian Airlines направила рейс в обхід Білорусі через Україну
У понеділок австрійська авіакомпанія Austrian Airlines скоригувала маршрут слідування рейса Відень-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролягав через повітряний простір Білорусі, проте 24 травня перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну.
У Польщі анонсували скасування польотів над Білоруссю
За рішенням влади, найближчим часом будуть заборонені польоти польських авіаліній LOT в повітряному просторі Білорусі. Це стосується рейсів до Мінська і в Москву. Рішення повинні оголосити протягом 24-25 травня.
Крім того, сьогодні на засіданні перед самітом ЄС в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступить з пропозицією до всіх країн Євросоюзу ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній через білоруський повітряний простір.
Білоруським літакам можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС
Увечері 24 травня Європейський союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.
Зокрема, заходи можуть включати:
- припинення польотів над Білоруссю;
- заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;
- блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Нагадаємо, 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через нібито загрозу мінування. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.
Міжнародне співтовариство розцінило інцидент як акт державного тероризму. У Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі та закрити повітряний простір над країною.