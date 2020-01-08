В авиакатастрофе в Иране погибли почти 30 несовершеннолетних

В результате авиакатастрофы в Иране погибли 29 несовершеннолетних. Имена погибших опубликованы на сайте МАУ.

В результате происшествия погибли:

три человека - 2002 г.р.,

двое - 2003 г.р.,

трое - 2004 г.р.,

одна - 2005 г.р.,

трое - 2008 г.р.,

одна - 2009 г.р.,

пятеро - 2010 г.р.,

пятеро - 2011 г.р.,

одна - 2012 г.р.,

одна - 2013 г.р.,

двое - 2014 г.р.,

одна - 2016 г.р.,

одна - 2018 г.р.,

Кроме того, опубликован полный список погибших в результате авиакатастрофы. Среди них 11 украинцев.

Как известно, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Была версия, что самолет могли сбить.

После катастрофы, в результате которой погибли более 170 человек, украинское правительство запретило авиакомпаниям работать в воздушном пространстве Ирана. Запрет на полеты начнет действовать с 00:00 9 января до выяснения причин трагедии.

Также стало известно, что в связи с авиакатастрофой президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета.

Отметим, Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы в Иране.

В Иране заявили, что причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.