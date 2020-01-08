Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: версия теракта исключается

Фото: на месте крушения украинского самолета (twitter.com_alihashem_tv4)

Предварительно, авария самолета произошла по техническим причинам

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за технических причин. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Иране, передает РБК-Украина.

По данным дипломатического представительства, предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя через технические причины. В настоящее время версия теракта исключается”, - говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что в настоящее время ведутся работы по установлению пассажиров, которые не присутствовали на борту, а также сколько среди погибших граждан Украины.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту, и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате аварии украинского самолета в Иране погибли все, кто присутствовал на борту лайнера. Предварительно, на борту самолета находилось 168 пассажиров, и 9 членов экипажа.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров, которые находились на борту самолета украинской авиакомпании МАУ, разбившегося в Иране. Сейчас устанавливается, кто находился на борту самолета в момент аварии.