Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: версія теракту виключається

Фото: на місці аварії українського літака (twitter.com_alihashem_tv4)

Попередньо, аварія літака сталася з технічних причин

Аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані могла статися через технічні причини. Про це повідомили в Посольстві України в Ірані, передає РБК-Україна.

За даними дипломатичного представництва, попередньою причиною авіакатастрофи українського літака є технічні несправності двигуна. Версію терористичного акту виключають.

"За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”, - йдеться у заяві.

У посольстві додали, що наразі ведуться роботи із встановлення пасажирів, які не були присутні на борту, а також скільки серед загиблих громадян України.

"За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту, та наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажу - громадяни України", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був присутній на борту лайнера. Попередньо, на борту літака перебувало 168 пасажирів, та 9 членів екіпажу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України готує списки пасажирів, які перебували на борту літака української авіакомпанії МАУ, що розбився в Ірані. Наразі встановлюється, хто перебував на борту літака в момент аварії.