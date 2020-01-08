ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: версія теракту виключається

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 09:19
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: версія теракту виключається
Фото: на місці аварії українського літака (twitter.com_alihashem_tv4)

Попередньо, аварія літака сталася з технічних причин

Аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані могла статися через технічні причини. Про це повідомили в Посольстві України в Ірані, передає РБК-Україна.

За даними дипломатичного представництва, попередньою причиною авіакатастрофи українського літака є технічні несправності двигуна. Версію терористичного акту виключають.

"За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”, - йдеться у заяві.

У посольстві додали, що наразі ведуться роботи із встановлення пасажирів, які не були присутні на борту, а також скільки серед загиблих громадян України.

"За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту, та наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажу - громадяни України", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був присутній на борту лайнера. Попередньо, на борту літака перебувало 168 пасажирів, та 9 членів екіпажу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України готує списки пасажирів, які перебували на борту літака української авіакомпанії МАУ, що розбився в Ірані. Наразі встановлюється, хто перебував на борту літака в момент аварії.

Зеленський: МЗС готує списки пасажирів літака, який розбився в Ірані Гончарук уточнив кількість пасажирів літака, який розбився в Ірані
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся