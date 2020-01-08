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Гончарук уточнил число пассажиров разбившегося в Иране самолета

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 08:42
Гончарук уточнил число пассажиров разбившегося в Иране самолета
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли

По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа украинского самолета, который разбился в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.

"Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал он.

Также пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщила, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

"Предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставление оперативной информации", - сообщили в СНБО.

Кроме того представитель аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране Али Кашане сообщил, что на борту самолета были 176 человек.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января.

Также иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате аварии украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

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