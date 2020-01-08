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Зеленский: МИД готовит списки пассажиров разбившегося в Иране самолета

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 09:07
Зеленский: МИД готовит списки пассажиров разбившегося в Иране самолета
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

МИД выясняет, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий

Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров разбившегося самолета в Иране, их будет обнародовано в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

Как отметил президент, украинская власть выясняет, кто точно сел в самолет. Также по его поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб.

"На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борта для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", - написал он.

Зеленский попросил воздержаться от "спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы к официальным сообщениям".

Напомним, иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате аварии украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

Отметим, что в Иране разбился украинский самолет со пассажирами на борту.

По предварительной информации, самолет разбился из-за "технические проблемы" вскоре после взлета. Как сообщает Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

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