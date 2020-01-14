ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: украинские спасатели вернулись из Ирана

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 09:46
Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: украинские спасатели вернулись из Ирана
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Ранее часть специалистов уже вернулись в Украину

Украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном, вернулись домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Часть специалистов ранее уже вернулись в Украину после ликвидации последствий авиакатастрофы.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: украинские спасатели вернулись из Ирана

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.

Также сообщалось, что международная группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Также РБК-Украина писало, что Украина рассматривает созыв Совбеза ООН относительно сбитого самолета МАУ. Для созыва Совбеза ООН Украине необходимо определить, была ли атака преднамеренной или случайной.

Рухани об атаке на самолет МАУ: один человек не может нести полную ответственность Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Трюдо назвал сроки репатриации тел погибших
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранГСЧСспасатели
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь