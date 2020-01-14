Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: украинские спасатели вернулись из Ирана

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Ранее часть специалистов уже вернулись в Украину

Украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном, вернулись домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Часть специалистов ранее уже вернулись в Украину после ликвидации последствий авиакатастрофы.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.

Также сообщалось, что международная группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Также РБК-Украина писало, что Украина рассматривает созыв Совбеза ООН относительно сбитого самолета МАУ. Для созыва Совбеза ООН Украине необходимо определить, была ли атака преднамеренной или случайной.