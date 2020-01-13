В Иране соберется группа быстрого реагирования по расследованию авиакатастрофы

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

По состоянию на это утро визы были выданы шести членам группы

Группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Шампань отметил, что вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады.

"По состоянию на это утро визы были выданы еще шести членам группы, которые в настоящее время находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран... Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что его виза будет быстро оказана... Группа быстрого реагирования на месте полностью соберется для своей важнейшей работы до 14 января", - написал министр.

Напомним, 8 января Иран сбил украинский самолет, на борту которого находились 176 человек. Они все погибли. Иран признал свою вину и выразил соболезнования.

Отметим, борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после свершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

Кроме того, 11 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, во время которой они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев.