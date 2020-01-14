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Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 09:46
Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Раніше частина фахівців вже повернулися в Україну

Українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном, повернулися додому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Частина фахівців раніше вже повернулися в Україну після ліквідації наслідків авіакатастрофи.

"Наші вдома. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану", - йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов повідомив, що представники слідства і фахівці з питань ідентифікації тіл ще залишаються в Ірані.

Також повідомлялося, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Також РБК-Україна писало, що Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ. Для скликання Ради безпеки ООН в Україні необхідно визначити, чи була атака навмисною або випадковою.

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