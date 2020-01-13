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Авиакатастрофа в Иране: часть специалистов возвращается в Украину

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 13:59
Авиакатастрофа в Иране: часть специалистов возвращается в Украину
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В Украину возвращаются спасатели, которые завершили свои работы

Часть специалистов, которые находятся в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, уже возвращается в Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Радио Свобода.

По его словам, в Украину уже возвращаются спасатели, которые завершили необходимые работы.

"Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что другие украинские специалисты продолжают работать в Иране. В частности, это представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного Кодекса.

Ранее также стало известно, что международная группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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