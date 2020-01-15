Авиакатастрофа в Иране: семьям погибших украинцев выделили помощь

Кабинет министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Материальная помощь из резервного фонда будет предоставлена до получения всех страховых выплат.

Кроме того, Камбин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией, согласно которой за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.

"Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", - отметил Гончарук.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в результате авиакатастрофы в Иране 8 января погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета "Международных авиалиний Украины". Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады.

Отметим, помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Накануне также появилось видео, на котором две ракеты сбивают украинский самолет.