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Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ начнут 20 января

Новости » Общество     15.01.2020 - 09:09
Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ начнут 20 января
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

До 19 января Украине планируют передать останки жертв катастрофы

Расшифровка черных ящиков пассажирского Boeing "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном, начнется в Киеве 20 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет ТСН.

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины.

Он также добавил, что 15 января в страну прибудет глава авиационных властей Ирана.

Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв крушения самолета. По его словам, иранские власти поставили задачу передать останки украинской стороне до 19 января.

Напомним, вчера Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции заявило, что Иран пока не обращался к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинского самолета для дальнейшей расшифровки.

Ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию. Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.

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