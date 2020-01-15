Авіакатастрофа в Ірані: сім'ям загиблих українців виділили допомогу

Кабінет міністрів України виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Матеріальна допомога з резервного фонду буде надана до отримання всіх страхових виплат.

Крім того, Камбін проконтролює страхові виплати відповідно до Монреальської конвенції, згідно з якою за кожного загиблого передбачена виплата приблизно 180 тисяч доларів.

"Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції", - зазначив Гончарук.

Фото: роспорядження Кабміну

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинули 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту знаходилося 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.

Відзначимо, помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисно. Напередодні також з'явилося відео, на якому дві ракети збивають український літак.