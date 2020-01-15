Главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ, встретятся 16 января

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Встретятся главы МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана

В Лондоне (Великобритания) завтра, 16 января, состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что 15-16 января 2020 года глава украинского МИД Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Великобритании.

"В рамках визита Министр примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета рейса МАУ PS 752 в Тегеране", - говорится в сообщении.

Аккредитация журналистов для освещения события открыта до полуночи сегодняшнего дня. Соответственно, сама встреча должна состояться завтра.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел п'пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января. Однако дату встречи не называли. Также было неизвестно, какие именно страны будут представлены на этой встрече.

В авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады и Германии, Ирана и Афганистана.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.