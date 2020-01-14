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У Зеленского не исключают версию умышленной атаки на самолет МАУ

Новости » Политика     14.01.2020 - 17:14
У Зеленского не исключают версию умышленной атаки на самолет МАУ
Фото: Андрей Ермак (twitter.com/bohdannews)

Украинская сторона выясняет, был ли ракетный удар умышленным

Помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.

"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак.

Он также добавил, что для выяснения всех обстоятельств украинская комиссия продолжает работу в Иране.

"С участием иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос", - добавил он.

Напомним, на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет. В то же время высшее руководство страны настаивает, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".

В то же время Украина рассматривает вопрос созыва Совета безопасности ООН, если будет доказана версия умышленной ракетной атаки.

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