Авиакатастрофа в Иране: реакция мировых лидеров

На авиакатастрофу в Иране отреагировали лидеры стран Евросоюза, России и других стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на их страницы в соцсетях.

В частности, Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии написал в Twitter, что сочувствует семьям погибших в результате авиакатастрофы.

"Я хочу выразить свое искреннее сочувствие в связи с тяжелой трагедией авиакатастрофы украинского самолета", - написал он.

Также президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за катастрофы самолета.

Премьер-министры Латвии и Эстонии выразили соболезнования.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter, что также сочувствует семьям погибших.

"Литва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и близких людей из-за трагической авиакатастрофы в Тегеране", - написал он.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила соболезнования семьям погибших.

"Была так шокирована, когда узнала о крушении украинского самолета в Иране. Мои мысли с семьямы жертв и пострадавших", - написала британский дипломат в Twitter.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линас Антанас Линкявичюс заявил, что "шокирован и глубоко опечален трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752" Международных авиалиний Украины "под Тегераном".

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокие соболезнования семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также сочувствие и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Отметим, что 10 гражданин Швеции погибли в авиакатастрофе в Иране.

Напомним, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев. На момент аварии на борту самолета находились 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из тех, кто находился на борту, не выжил. Среди жертв авиакатастрофы 11 граждан Украины.

Кроме того, опубликован список погибших в результате авиакатастрофы.

Для выяснение причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну