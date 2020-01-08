ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Швеция и Эстония выразили соболезнования Украине в связи с аварией самолета в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 12:16
Швеция и Эстония выразили соболезнования Украине в связи с аварией самолета в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (isna)

Среди погибших в авиакатастрофе были граждане Швеции

Швеция и Эстония выразили соболезнования в связи с аварией украинского самолета в Иране, которая произошла утром 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Twitter.

Пристайко сообщил, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном разговоре выразил соболезнования и поддержку в связи с авиакатастрофой самолета украинской авиакомпании МАУ.

Также сочувствия и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Пристайко поблагодарил главу шведского МИД за поддержку и выразил сочувствие в ответ, ведь жертвами авиакатастрофы также стали и граждане Швеции.

Напомним, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев. На момент аварии на борту самолета находились 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из тех, кто находился на борту, не выжил. Среди жертв авиакатастрофы 11 граждан Украины.

Таже РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Прокуратура должна в ходе расследования установить факты, которые привели к аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно Опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране
Новости Украины МИД УкраиныИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь