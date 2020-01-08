Швеция и Эстония выразили соболезнования Украине в связи с аварией самолета в Иране

Фото: авиакатастрофа в Иране (isna)

Среди погибших в авиакатастрофе были граждане Швеции

Швеция и Эстония выразили соболезнования в связи с аварией украинского самолета в Иране, которая произошла утром 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Twitter.

Пристайко сообщил, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном разговоре выразил соболезнования и поддержку в связи с авиакатастрофой самолета украинской авиакомпании МАУ.

Также сочувствия и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Пристайко поблагодарил главу шведского МИД за поддержку и выразил сочувствие в ответ, ведь жертвами авиакатастрофы также стали и граждане Швеции.

Напомним, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев. На момент аварии на борту самолета находились 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из тех, кто находился на борту, не выжил. Среди жертв авиакатастрофы 11 граждан Украины.

Таже РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Прокуратура должна в ходе расследования установить факты, которые привели к аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.