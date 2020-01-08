Авіакатастрофа в Ірані: реакція світових лідерів

На авіакатастрофу в Ірані відреагували лідери країн Євросоюзу, Росії та інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на їхні сторінки у соцмережах.

Зокрема, Бойко Борисов, прем'єр-міністр Болгарії написав у Twitter, що співчуває сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи.

"Я хочу висловити своє щире співчуття у зв'язку з важкою трагедією авіакатастрофи українського літака", - написав він.

Також президент Росії Володимир Путін направив українському лідерові Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями через катастрофу літака.

Прем'єр-міністри Латвії та Естонії також висловили співчуття.

Президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter, що також співчуває сім'ям загиблих.

"Литва висловлює найглибші співчуття родинам загиблих та близьких людей через трагічну авіакатастрофу в Тегерані", - написав він.

Крім того, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс висловила співчуття сім'ям загиблих.

"Була так шокована, коли дізналася про катастрофу українського літака в Ірані. Мої думки з сім'ями жертв і всіх постраждалих", - написала британський дипломат в Twitter.

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс заявив, що "глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752" Міжнародних авіаліній України "під Тегераном".

Раніше повідомлялось, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Також співчуття та підтримку висловила Анна Лінде, міністр закордонних справ Швеції. Зазначимо, що 10 громадянин Швеції загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ, який здійснював рейс з Тегерану в Київ. На момент аварії на борту літака перебували 176 людей - 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Серед жертв авіакатастрофи 11 громадян України.

Крім того, опублікований список загиблих в результаті авіакатастрофи.

До з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонив польоти до цієї країни