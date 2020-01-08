Авиакатастрофа в Иране: МВД и ГСЧС вошли в оперативный штаб

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

В Иран будет направлена группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследовании причин трагедии

Министерство внутренних дела (МВД) Украины и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины вошли в оперативный штаб Совет национальной безопасности и обороны Украины, созданного в связи с авиакатастрофой в Иране. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Иран будет направлена группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследовании причин трагедии.

По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа украинского самолета, который разбился в Иране.

Напомним, иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате аварии украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

Отметим, что в Иране разбился украинский самолет с пассажирами на борту.

Также стало известно, что в связи с авиакатастрофой президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета.

Ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксировано горящий самолет еще до падения.