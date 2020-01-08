Авіакатастрофа в Ірані: МВС та ДСНС увійшли до оперативного штабу

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

В Іран буде направлена група українських спеціалістів для допомоги у пошуку та розслідування причин трагедії

Міністерство внутрішніх справи (МВС) України та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України увійшли до оперативного штабу Рада національної безпеки і оборони України, створеного у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані. Про це повідомляє прес-служба МВС.

В Іран буде направлена група українських спеціалістів для допомоги у пошуку та розслідування причин трагедії.

За попередніми даними, було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу українського літака, який розбився в Ірані.

Нагадаємо, іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.

Зазначимо, що в Ірані розбився український літак з пасажирами на борту.

Також стало відомо, що через авіакатастрофу президент України Володимир Зеленський перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті падіння літака.

Раніше видання Daily Mail припустило, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.