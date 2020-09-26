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В Украине проверят все оборонные контракты из-за катастрофы АН-26

Украина, Суббота 26 сентября 2020 12:02
В Украине проверят все оборонные контракты из-за катастрофы АН-26
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку всех оборонных контрактов, которые связаны с закупкой военной техники. Такое решение принято в связи с авиакатастрофой самолета АН-26 под Харьковом.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татарков.

"По поручению президента будут проанализированы все остальные случаи, которые произошли в Украине. Правоохранители активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений, совершенных в сфере обороны, которые связаны с закупкой военной техники", - сказал Татарков.

Напомним, самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева. В результате погибли 24 человека, еще один курсант находится в больнице. Поиски двоих человек продолжаются.

Как писало РБК-Украина, в Госбюро расследований рассматривают четыре версии крушения.

При этом министр обороны Андрей Таран сообщил, что предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.

Также сообщалось, что найдены бортовые самописцы Ан-26,однако их еще не извлекли из самолета.

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