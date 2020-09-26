Авіакатастрофа під Харковом: термін експлуатації АН-26 був продовжений на два роки

Фото: місце катастрофи (dsns.gov.ua)

Літак АН-26, який зазнав катастрофи в Харківській області, в 2020 році отримав продовження терміну експлуатації від виробника на два роки. Проведення капітального ремонту літака не передбачалося.

Про це повідомили у прес-службі Командування повітряних сил Збройних сил України.

У ВСУ зазначили, що інформація про те, що літак нібито був не готовий до польотів і повинен був пройти найближчим часом ремонт - не відповідає дійсності.

"Зазначені роботи були виконані ДП "Антонов" в повному обсязі, і за їх позитивними результатами ДП "Антонов" продовжило призначений термін служби і термін служби до наступного ремонту цього літака на 2 роки", - повідомили в ЗСУ.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що зазнав аварії літак АН-26 був не готовий до експлуатації.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. На місці аварії знайшли тіла 23 людей. Двох постраждалих доставили в лікарню, де один з них помер. Пошуки ще двох тривають.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський доручив провести перевірку всіх оборонних контрактів по закупівлі військової техніки у зв'язку з катастрофою АН-26.