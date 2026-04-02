UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Авіакатастрофа Ан-26 у Криму: на борту були генерал Північного флоту РФ та офіцери

17:26 02.04.2026 Чт
2 хв
Генерал брав участь в анексії Криму у 2014 році і не тільки
aimg Олена Чупровська
Фото: генерал-лейтенант російського флоту Олександр Отрощенко (Wikipedia)

Російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко загинув під час авіакатастрофи в окупованому Криму 31 березня. Він став 14-м російським генералом, якого Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС та керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.

Читайте також: У Бердянську ліквідовано "заступника голови" окупаційної адміністрації, - ГУР

Отрощенко був на борту військово-транспортного Ан-26, який розбився поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району.

Хто такий Отрощенко

Генерал-лейтенант Олександр Отрощенко - командир змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії.

Кар'єра:

  • 2010-2013 - командував морською авіацією Чорноморського флоту
  • Потім очолив морську авіацію Північного флоту
  • Командував 45-ю армією ВПС та ППО Північного флоту
  • 2019 - отримав звання генерал-лейтенанта
  • 2024 - призначений командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту

У 2014 році він брав участь в анексії Криму, пізніше - у російській операції в Сирії.

Що сталося з літаком

Ан-26 розбився ввечері 31 березня в районі Бахчисарайського району. На борту разом з генералом були шестеро офіцерів штабу.

Загибель Отрощенка підтвердили два джерела ВВС - військовослужбовець Північного флоту та жителька Сєвероморська, яка втратила в катастрофі родича у званні майора.

"Так, він загинув", - відповіла вона на пряме запитання журналістів.

Ліквідація російських командувачів, причетних до війни РФ з Україною

Нагадаємо, у грудні 2025 року за 16 км від Кремля підірвали автомобіль генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова - начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу РФ.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Sky News назвав цей теракт можливим сигналом України для США щодо здатності завдавати ударів по вищому командуванню Росії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року на Запорізькому напрямку загинув лейтенант Василь Марзоєв - син командувача 18-ї загальновійськової армії РФ генерала Аркадія Марзоєва.

Його батько раніше отримав заочну підозру від СБУ за накази завдавати ударів по житлових кварталах, школах та лікарнях Херсона.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримАН-26Авіакатастрофа